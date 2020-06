'Consumenten geven meer uit, pintransacties nog wel onder oude niveau'

Hoewel veel cafés en restaurants hun deuren weer hebben geopend, rekenen consumenten daar nog altijd ruim een derde minder af dan normaal af. "Dat is een forse min die wordt veroorzaakt omdat ook nog niet alles kan en mag", zegt Van Garderen. "En bovendien zijn consumenten ook nog voorzichtig."

Ook de uitgaven in recreatie en cultuursector blijven achter vanwege de beperkingen die daar nog gelden.

Vakantie in het buitenland

Normaal gesproken wordt zo'n 8 procent van de pinbetalingen en geldopnames deze periode gedaan in het buitenland, dat is nu nog geen 3 procent. "De corona-maatregelen zorgen er dus voor dat consumenten een groter deel van hun geld uitgeven in Nederland en minder in het buitenland", zegt Van Garderen.

Volgens de econoom is dat niet per se winst voor onze economie. "Dat kan winst zijn maar we missen ook inkomsten omdat er veel minder toeristen naar Nederland komen. Dat sommetje is dus niet zomaar gemaakt."

Toekomst

Normaal gesproken stijgen de uitgaven van Nederlanders in het buitenland in de zomer naar zo'n twintig procent van het totaal. Maar gezien de vakantieplannen van veel mensen zal het dit jaar niet zover komen, denkt van Garderen. Hij verwacht dat het verschil in consumptiepatroon de komende maanden nog wel even aanhoudt.

"Bovendien is het consumentenvertrouwen enorm ingezakt en heel laag. Dat er versoepelingen komen, zal mensen iets beter stemmen, maar ze zijn nog in mineurstemming. Maar we moeten ook denken aan de gevolgen die erachteraan komen, zoals problemen op de arbeidsmarkt."