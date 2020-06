21 jongeren opgepakt in Eindhoven

In de stad Eindhoven zijn afgelopen nacht 21 mensen opgepakt nadat jongeren zich hadden misdragen. Volgens de politie riepen de jongeren op sociale media op tot rellen, brandstichting en het afsteken van vuurwerk.

Eerder deze week gebeurde dat al in de stad Helmond. Nu gingen er berichten rond dat 'Eindhoven dat beter kan''. Vanwege die aankondiging was er de hele avond veel politie aanwezig. Ze reden door de wijk in politiebusjes en te paard en fouilleerden mensen die ze tegen kwamen.

Ze vonden een aantal bivakmutsen. Rond middernacht verlieten de laatste jongeren de wijk.