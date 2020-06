21 aanhoudingen na oproep tot rellen in Eindhoven

In Eindhoven heeft de politie gisteravond 21 jongeren opgepakt voor samenscholing in de wijk Tongelre. Voor die wijk was gisteren een noodverordening afgekondigd, uit vrees voor ordeverstoringen.

Bij het fouilleren van de jongeren is een aantal bivakmutsen gevonden, meldt de politie op Twitter. De jongeren zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Aanleiding voor de noodverordening waren berichten op sociale media waarin jongeren opriepen om de orde te verstoren in Tongelre. Ze verwezen daarbij naar de rellen in Helmond eerder deze week en zeiden dat "Eindhoven dat beter kan".

Volgens de politie riepen de jongeren op tot rellen, brandstichting en het afsteken van vuurwerk. Ook supporters van een voetbalclub waren volgens de gemeente van plan naar Tongelre te komen. Om welke club het gaat, is niet bekend.

De gemeente had het stadsdeel Tongelre tot vanochtend 06.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanwege de aankondiging was er de hele avond veel politie aanwezig. De politie reed door de wijk in politiebusjes en te paard en fouilleerde preventief. Rond middernacht verlieten de laatste jongeren de wijk.