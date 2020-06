Wekdienst 26/6: uitspraak IS-vrouwen en meer details over KLM-steunpakket

Goedemorgen! Vandaag maakt het kabinet meer bekend over het steunpakket voor KLM en doet de Hoge Raad uitspraak over het al dan niet terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen. Verder krijgen de middelbare scholieren die dat nog niet hebben gehad hun diploma. Hoe? Dat is voor veel van hen nog een verrassing.

Het wordt opnieuw tropisch warm met 29 tot 32 graden en veel zon. In de late middag en avond kan in de zuidelijke provincies mogelijk een pittige regen- of onweersbui vallen. Er waait een matige zuidoostenwind. In het weekend slaat het weer om en komen er buien. Vooral zaterdag kunnen die pittig uitpakken met onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 21 graden.