Huis van Afgevaardigden VS keurt politiehervorming goed

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen die wat moet doen aan het politiegeweld in het land. Met het wetsvoorstel moet het makkelijker worden om wangedrag van agenten aan te pakken. Ook zou het gebruik van de nekklem door de politie landelijk verboden worden.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis. Voordat de wet in werking kan treden, is er ook goedkeuring nodig van de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. De kans dat die groen licht geven, is nihil. Eerder deze week blokkeerden de Democraten in de Senaat nog een politiehervorming van de Republikeinen.

Gedurende de dag lazen Democratische politici in het Huis de namen voor van Amerikanen die zijn zijn omgekomen door politiegeweld. Ook spraken ze bij herhaling hun steun uit voor de Black Lives Matter-beweging. "We horen jullie. We zien jullie. We zijn jullie", zei de Democraat Hakeem Jeffries in het debat over de wetstekst.

George Floyd

De wet is vernoemd naar George Floyd, die eind mei om het leven kwam door politiegeweld. "Precies een maand geleden sprak George Floyd zijn laatste woorden, I can't breathe, en daarmee heeft hij de loop van de geschiedenis veranderd", zei Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis. Ze zei dat het nu aan de Senaat is om Floyds "leven te eren".

De Republikeinen in het Huis vinden dat de politiehervorming te ver gaat en dat de Democraten te weinig oog hebben voor de inbreng van de Republikeinen. "Alle levens doen ertoe", zei de Republikein Debbie Lesko in het Huis. Een andere Republikein, Pete King, riep op om "de mannen en vrouwen in blauw" meer te steunen. Ze vinden dat het Democratische voorstel de politie kan ondermijnen.

Onenigheid over nekklem

Een van de punten waarover de partijen het niet eens worden, is het gebruik van de nekklem. "Mensen vragen: waarom kun je niet tot een compromis komen met de andere kant? Nou, zij verbieden de nekklem niet. Wij wel", zei voorzitter Pelosi.

Zowel de Republikeinen als de Democraten willen een nationale database waarin politiegeweld wordt bijgehouden, zodat er beter zicht is op agenten die ergens anders aan de slag gaan. Een groot verschil is dat de Democraten ook de richtlijnen over wangedrag door de politie willen herzien en individuele agenten in rechtszaken aansprakelijk willen stellen voor geleden schade.