Countrygroep The Dixie Chicks schrapt omstreden term Dixie uit naam

The Chicks vormen met ruim 33 miljoen verkochte albums de bestverkopende vrouwenband in de VS. De groep, die is opgericht in Texas, won in de loop van de jaren 13 Grammys.

Irakoorlog

In 2003 kwam de band in het nieuws toen sommige Amerikaanse radiozenders de muziek nog langer weigerden te draaien, omdat leadzanger Maines toenmalig president Bush bekritiseerde vanwege de Irakoorlog.

The Chicks is niet de eerste band die vanwege de discussie over racisme een verwijzing naar de slavernij uit de naam verwijdert. Eerder besloot een andere Amerikaanse countrygroep ook al de naam van de band te veranderen, van Lady Antebellum in Lady A. Antebellum verwijst naar de periode voor de burgeroorlog.