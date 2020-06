Avondklok Curaçao verlengd om nieuwe onlusten te voorkomen

De avondklok die gisteren op Curaçao werd ingesteld in reactie op de plunderingen en rellen is met een avond verlengd. Om ongeregeldheden zoals gisteren te voorkomen, mag niemand zonder toestemming op straat zijn tussen 21.00 uur en 06.00 uur lokale tijd. Desondanks zijn er opnieuw demonstraties aangekondigd.

Gisteren werd bekend dat een aantal vuilnismannen op het eiland wordt ontslagen omdat er niet genoeg geld is om ze te betalen. Dat leidde tot een protestactie die ontaarde in rellen, waarbij het regeringscentrum Fort Amsterdam in Willemstad werd bestormd. Daarna zijn winkels in het centrum van Willemstad geplunderd en werden op het hele eiland branden gesticht.

Betogers willen nieuwe verkiezingen

In totaal zijn zeker 48 mensen aangehouden, voornamelijk jongeren die zijn opgepakt voor diefstal en vernieling. Volgens de autoriteiten maakten onder meer bendes misbruik van de betoging om te plunderen. Verder zijn er 36 gevallen van brandstichting gemeld. Hoewel er geen gewonden of doden zijn gevallen, is de materiële schade groot.

De woede van de betogers richtte zich op de regering-Rhuggenaath en ze eisten nieuwe verkiezingen. Directe aanleiding waren de ontslagen bij de vuilophaaldienst, maar de onvrede op Curaçao gaat over veel meer dingen.

De economie van het eiland is zwaar getroffen door de coronacrisis. Tienduizenden mensen zitten zonder werk, omdat er al maanden geen toeristen meer naar het eiland komen. Naar schatting zijn 80.000 mensen, de helft van de bevolking, afhankelijk van voedselhulp.

Voorwaarden aan steun Nederland

Dat maakt Curaçao afhankelijk van Nederlandse coronasteun, maar daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden, waardoor forse bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Premier Rhuggenaath zegt dat hij hierdoor moet korten op salarissen, wat een groot deel van de bevolking treft.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt dat Nederland de mensen die op voedselhulp zijn aangewezen, blijft steunen. "Tegelijkertijd verwachten we wel van de regeringen van de landen dat ze hervormingen doorvoeren. Je kunt niet op de pof leven. Je kunt niet meer uitgeven, structureel, dan er binnenkomt", zegt Knops over de steun aan de Caribische eilanden.