Duitse minister wil strenger toezicht na Wirecard-fiasco

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft naar aanleiding van het faillissement van betaaldienst Wirecard strenger toezicht op financiële markten aangekondigd. Het bedrijf wordt beschuldigd van boekhoudfraude: er is 1,9 miljard euro zoek. Volgens justitie gaat het om niet-bestaande inkomsten om de balans aantrekkelijker te maken voor investeerders.

Voormalig topman Markus Braun is gearresteerd als een van de verdachten. Het aandeel Wirecard, ooit zeer geliefd op de Duitse beurs, verloor in enkele dagen tijd 90 procent van zijn waarde en inmiddels is dus faillissement aangevraagd.

"Het geval Wirecard is een schandaal dat zijn gelijke niet kent in de financiële wereld", zegt minister Scholz. Vooral over de rol van de Duitse financiële toezichthouder Bafin was hij zeer kritisch. "We moeten onze systemen van toezicht heroverwegen." De minister wil ingewikkelde internationale bedrijfsconstructies zoals die van Wirecard efficiënter kunnen controleren. Zo nodig wil de minister de reguleringsregels of zelfs de wet aanpassen.