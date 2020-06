Noodmaatregel Eindhoven in verband met dreiging rellen

De gemeente Eindhoven heeft donderdagavond een noodverordening afgekondigd voor het oostelijke stadsdeel Tongelre. Aanleiding zijn berichten op sociale media waarin jongeren oproepen om de orde daar te verstoren. Ze verwijzen naar de rellen in Helmond eerder deze week en zeggen dat "Eindhoven dat beter kan".

Volgens de politie roepen de jongeren op tot rellen, brandstichting en het afsteken van vuurwerk. De gemeente heeft het stadsdeel Tongelre daarom tot morgenochtend 06.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er geldt bijvoorbeeld een samenscholingsverbod.

Harde kern

Ook supporters uit de harde kern van een voetbalclub zijn van plan om de openbare orde flink te verstoren, zegt de gemeente Eindhoven. Net als de jongeren willen ook zij het "Helmondse incident gaan overtreffen", aldus de politie. Deze "hardekernsupporters" mogen zich tot morgenochtend niet op straat begeven in Tongelre en in de Eindhovense binnenstad.

Volgens Omroep Brabant is er veel politie op de been in Tongelre. Ook staan op meerdere plekken busjes van de mobiele eenheid. "We staan niet toe dat inwoners van Eindhoven zich erg onveilig voelen in hun eigen woonomgeving", zegt de gemeente. "We treden hard op tegen openbare ordeverstoringen. Daarvoor geldt wat ons betreft zero tolerance."

Dinsdag braken in het nabijgelegen Helmond rellen uit toen een groep van zo'n 100 tot 150 jongeren zich misdroeg op straat. Volgens de politie gooiden ze met stenen en staken ze vuurwerk af. Zes jongeren tussen de 15 en 19 jaar werden gearresteerd, zij zitten nog steeds vast.