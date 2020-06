Kinderboekenschrijver Guus Kuijer wint Constantijn Huygens-prijs

De Constantijn Huygens-prijs 2020 is toegekend aan kinderboekenschrijver Guus Kuijer. De jury roemt de auteur als "een van de grote vernieuwers van de naoorlogse jeugdliteratuur en daarmee van de Nederlandse literatuur". Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma Kunststof.

De 77-jarige Kuijer werkte enkele jaren als onderwijzer in Didam, waarna hij zich toelegde op het schrijven. Aanvankelijk schreef hij boeken voor volwassenen, maar zijn eerste boek voor kinderen werd zijn doorbraak als schrijver. Dat boek schreef hij voor Madelief, een dochter van vrienden. Later volgde meer Madelief-boeken, die in de jaren 90 werden verfilmd.

Volgens de jury is Kuijers "monumentale oeuvre" sindsdien van een constant hoog niveau. In alle boeken staat het individu en de vrije geest centraal. "Het verlangen naar het inrichten van een eigen leven kan niet serieus genoeg worden genomen, bij kinderen en volwassenen", schrijft de jury.

Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari 2021. Eerder winnaars waren onder meer Stefan Hertmans (2019), Nelleke Noordervliet (2018), Hans Tentije (2017), Atte Jongstra (2016) en Adriaan van Dis (2015).