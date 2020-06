VDL Nedcar praat met nieuwe opdrachtgevers om auto's te bouwen

Autofabriek VDL Nedcar in Born is met andere fabrikanten dan BMW in gesprek om auto's te gaan bouwen. Dat zegt directeur Paul van Vuuren tegen 1Limburg. Met welke partijen hij praat, wil hij niet zeggen. Wel geeft hij aan dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn.

Twee weken geleden werd duidelijk dat BMW af wil van een langlopend contract bij VDL Nedcar. BMW wil in 2023 stoppen met de productie van de BMW X1, terwijl de contractuele afspraak hierover loopt tot 2030. Het is volgens Van Vuuren zaak om na 2023 een nieuw contract met BMW vast te leggen.

Naast BMW wil Nedcar ook nieuwe opdrachtgevers binnenhalen. De autofabrikant is druk bezig met de uitbreiding van het terrein. Als dat klaar is kan Nedcar twee of drie nieuwe klanten faciliteren.

China

In de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers kijkt Nedcar nadrukkelijk naar China, maar die gesprekken zijn nog in de verkennende fase. "Ik denk dat China een hele interessante markt voor ons kan zijn. En voor China zijn wij een hele interessante partij", zegt Van Vuuren.