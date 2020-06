Ook Kamerlid Pieter Omtzigt wil lijsttrekker van het CDA worden

De 46-jarige Omtzigt woont in Twente en is ruim 16 jaar Kamerlid. Hij staat bekend als een vastbijter en dossiervreter. Met SP-Kamerlid Leijten verdiepte hij zich al meer dan drie jaar in de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die er onterecht van zijn beschuldigd dat ze hebben gesjoemeld met toeslagen voor kinderopvang. Veel mensen moesten (tien)duizenden euro's terugbetalen en kwamen daardoor in de problemen.