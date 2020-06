'Brieven aan Andalusië' wint Zilveren Nipkowschijf voor beste tv-programma

Brieven aan Andalusië (VPRO) heeft de Zilveren Nipkowschijf 2020 voor beste televisieprogramma gewonnen. De jury roemt programmamaker Stef Biemans als "dichter onder de Nederlandse reisverslaggevers" die met een persoonlijke benadering het programma "meer diepgang dan de gebruikelijke reisserie" geeft.

In het programma vlucht Biemans met zijn gezin uit Nicaragua, dat door politieke spanningen en protesten wordt verscheurd, naar het Zuid-Spaanse dorp Utrera. Om in te burgeren schrijft de presentator brieven aan zijn Andalusische streekgenoten, die hun antwoorden voor de camera zelf voorlezen. Ondertussen leidt de emigratie tot spanningen in Biemans' huwelijk.

De Zilveren Nipkowschijf wordt jaarlijks uitgereikt door een jury bestaande uit televisierecensenten. Andere genomineerden waren dramaserie Oogappels en realityprogramma Frontberichten, waarin mensen met cruciale beroepen zichzelf filmen gedurende de coronacrisis.

Virus Verhalen

De Zilveren Reissmicrofoon voor beste radioprogramma of -maker gaat naar de podcast Virus Verhalen (NTR, NPO Radio 1), waarin tweewekelijks uiteenlopende coronavirusverhalen "voorbij de quarantainelinten en in het thuisklasje" worden gedeeld. Dat gebeurt volgens de jury op een "prachtig radiofonische wijze".

Speciale vermeldingen waren er voor het televisieprogramma 100 dagen voor de klas (VPRO) en 3FM-dj Sagid Carter (VPRO).

Eerder werden al de oeuvreprijzen bekendgemaakt: de Ere Zilveren Nipkowschijf voor Matthijs van Nieuwkerk en de Ere Zilveren Reissmicrofoon voor radiomaker Peter van Bruggen.