Zwanen doodgereden in Aalsmeer, dader spoorloos

Vanochtend is in het buitengebied van Aalsmeer een zwanenfamilie aangereden. Daarbij zijn meerdere zwanenjongen en de vader overleden. De moeder en een jong zijn zwaargewond geraakt, meldt de Amsterdamse Dierenambulance.

De gewonde dieren zijn naar een vogel- en zoogdierenopvang in de buurt gebracht. Vooral het zwanenjong - of pul - is er slecht aan toe.

Het is onduidelijk wie de dieren heeft aangereden. De dader of daders zaten volgens de Dierenambulance in een witte bestelbus die na de aanrijding is doorgereden.

Volgens de lokale krant Nieuwe Meerbode maken omwonenden zich al langer zorgen over het rijgedrag in het gebied. "Nu zijn het zwanen, maar straks wordt er een kind aangereden", zegt een getuige tegen de krant.