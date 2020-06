OM eist vrijspraak voormalige anti-radicaliseringsambtenaar Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft vrijspraak geëist tegen de voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia ait-Taleb. Ze werd verdacht van fraude met drie facturen, maar volgens justitie is daarvoor onvoldoende bewijs. Het OM verwijt de 36-jarige vrouw alleen "slordig en onprofessioneel" gedrag.

Ait-Taleb, die belast was met de bestrijding van radicalisering, werd in de zomer van 2017 ontslagen door de gemeente Amsterdam wegens plichtsverzuim en belangenverstrengeling. Ze zou werk aan iemand hebben gegund met wie ze een relatie had. Ook deze man, de 38-jarige Saïd J., staat terecht. Tegen hem eist het OM een taakstraf van 120 uur vanwege fraude met twee van de drie facturen, en ook wil justitie geld van hem terugvorderen. J. zou hebben geprobeerd om werkzaamheden dubbel te declareren.

Geheime campagne

De zaak kwam aan het rollen in 2017, toen de gemeente aangifte deed van fraude met facturen, die gebaseerd zouden zijn geweest op een niet-bestaande campagne tegen islamitisch extremisme. Ait-Taleb zou de rekeningen onterecht hebben goedgekeurd.

Maar in de loop van het onderzoek werd duidelijk dat er in het geheim op hoog niveau wel degelijk plannen waren voor een zogeheten 'grijze campagne'. Die zou bestaan uit filmpjes op sociale media; dat de gemeente daarachter zat moest geheim blijven, dus weinigen waren ervan op de hoogte.

Het Openbaar Ministerie zegt nu dus dat de vrouw zich "op zijn zachtst gezegd slordig en onprofessioneel" heeft gedragen en dat bij het beoordelen van de facturen een kritischer blik verwacht mag worden, maar van kwade opzet is niets gebleken.

Vorig jaar oordeelde de bestuursrechter dat de vrouw terecht ontslagen is, omdat de schijn van belangenverstrengeling was ontstaan.