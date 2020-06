Unilever past naam aan van gezichtscreme 'Licht en Lief'

"We erkennen dat woorden als 'licht' en 'wit' suggereren dat er één schoonheidsideaal is en dat is niet goed", zegt Unilever nu. "We hebben al reclames en verpakkingen aangepast en nu gaan we ook de merknaam aanpassen. We beseffen dat er oude reclames op het internet te vinden zijn. Deze stroken niet met de huidige waarden van het merk."

Wat de nieuwe naam wordt is nog onbekend. Unilever komt met de aanpassing nu de Black Lives Matter-protesten een wereldwijde discussie over racisme hebben aangezwengeld.