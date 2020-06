Voedselwaakhond ontdekt illegale slachterij met resten van schapen en geiten

Op een boerderij in de Betuwe hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gisteren een geïmproviseerde slachtplaats ontdekt. Ze vonden grote hoeveelheden resten van schapen en geiten.

De NVWA onderzocht het bedrijf in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar illegaal slachten.

De agrarisch ondernemer wordt ervan verdacht mensen de mogelijkheid te geven om schapen en geiten die ze daar kopen meteen zelf te slachten. Dat is niet toegestaan: slachten mag alleen in een erkend slachthuis of als het voor eigen huishoudelijke consumptie wordt gedaan door een erkend slachter.

Onbekend waar

Het is nog niet duidelijk om hoeveel dieren het gaat, meldt Omroep Gelderland. Rechercheurs hebben meerdere slagerswerktuigen in beslag genomen. Er wordt niet bekendgemaakt waar in de Betuwe de boerderij staat.

Het is niet de eerste keer dat de NVWA een boerderij in de Betuwe onderzoekt. Vorig jaar vielen rechercheurs een ander bedrijf binnen op verdenking van illegaal slachten.