Huis in Rotterdam doorzeefd met kogels, bewoner lichtgewond

Bij een schietincident in de wijk Feijenoord in Rotterdam is vannacht een man lichtgewond geraakt. Twee schutters schoten rond 2.00 uur meermaals op zijn woning.

De man raakte gewond door glasscherven die zijn huis invlogen. Zeker elf kogels gingen door de ruit, meldt Rijnmond.

De twee verdachten zijn kort na het incident opgepakt in Rotterdam. De auto waarin ze zaten is in beslag genomen. Over het motief van de daders is nog niets bekend.