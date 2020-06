Laatste seizoensaflevering van Veronica Inside geschrapt

De laatste aflevering van het seizoen van Veronica Inside gaat niet door. Dat heeft Talpa-directeur Marco Louwerens gezegd in het radioprogramma Ochtendshow met Frank Dane bij Radio 538.

Na een lucratieve klus waar Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp gisteren ondanks hun ruzie toch kwamen opdagen, heeft Louwerens met hen om de tafel gezeten. Dat zou een pittig emotioneel gesprek zijn geweest. "Maar wel heel goed om elkaar eventjes de waarheid te vertellen", zei Louwerens.

Daarna heeft de directeur besloten dat de uitzending van maandag wordt geschrapt. "We hebben zo'n heftige week achter de rug, het is zo pittig geweest, nou even rust in de tent. Dat wilden ze zelf ook wel."

De directeur wil de presentatoren even de tijd te geven "om te bedaren en bij zinnen te komen". Wel heeft hij er vertrouwen in dat het weer goed komt voor het volgende seizoen, na de zomer.