Russische volksraadpleging na militaire parade: Poetin wil prestige herstellen

Het geraas van langstrekkende tanks en het gedonder van overscherende gevechtsvliegtuigen van de militaire parade is nog maar net verstomd of Rusland krijgt alweer een mega-evenement voor de kiezen: een volksraadpleging over een aantal belangrijke wijzigingen van de grondwet. Vandaag gaan de stembureaus voor een week open. De populariteit van Poetin is in de coronacrisis behoorlijk afgenomen. Hij wil deze week de schade herstellen.

Het Kremlin had het afgelopen voorjaar twee data in de agenda rood omcirkeld: 22 april en 9 mei. Het was de bedoeling om op 22 april de volksraadpleging over de grondwetswijzigingen te houden en op 9 mei viert Rusland traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland. Dit jaar zou het de 75e keer zijn, een kroonjaar dat groots zou worden aangepakt, maar beide data konden worden geschrapt. Vanwege de coronacrisis zat Rusland op slot.

Het virus is zeker niet uitgewoed in Rusland. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen langzaam maar zeker terugloopt, komen er elke dag nog duizenden zieken bij. Gisteren waren het er bijna 7500, alleen al in Moskou meer dan 1000. Maar president Poetin vond dat er lang genoeg was gewacht.

Buiten de schijnwerpers

Volgens veel analisten is het niet toevallig dat hij ervoor koos om de parade gisteren te houden en meteen vandaag met de volksraadpleging te beginnen. In de hoop dat de crisis hem niet al te zeer zou beschadigen, koos Poetin er tijdens de coronacrisis voor om de harde maatregelen over te laten aan zijn kabinetsleden en de regionale bestuurders. Zelf verscheen hij eigenlijk alleen om compensatie- en steunmaatregelen aan te kondigen. Het heeft niet geholpen,; zijn populariteitscijfers zijn behoorlijk gekelderd.

Meer dan 14.000 militairen, 200 gepantserde voertuigen en 75 vliegtuigen deden gisteren aan mee aan de parade: