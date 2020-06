Wekdienst 25/6: Kort geding tegen virusmaatregelen • Wat ging er mis bij MSC Zoe?

Goedemorgen! Vandaag wordt duidelijk wat er mis is gegaan met containerschip de MSC Zoe anderhalf jaar geleden. En in een kort geding eist actiegroep Viruswaanzin dat de Nederlandse Staat per direct alle covid-19-maatregelen intrekt.

Vandaag opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt tussen de 28 en 30 graden. Vanmiddag zijn er in het oosten wat stapelwolken, voor de rest is het zonnig. Morgen is het ook nog tropisch warm en zonnig. In de avond neemt de kans op buien toe. Deze buien zorgen in de rest van het weekend voor verkoeling.