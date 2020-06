Bewoners probleemkanaal: 'Een groot gevoel van onmacht en constante spanning'

In het provinciehuis in Zwolle hebben aanwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik vanavond getuigd over de grote gevolgen van de schade die de afgelopen jaren aan hun huizen is ontstaan.

"De afgelopen twee jaar ben ik de grip op het sociale leven kwijtgeraakt", zegt Leonie Schonewille tegen RTV Oost. "Er heerst een groot gevoel van onmacht en constante spanning."

De problemen ontstonden enkele jaren geleden, nadat het Twentse kanaal werd uitgebaggerd zodat er ook grotere schepen doorheen kunnen. Volgens de bewoners zijn daarbij fouten gemaakt waardoor hun huizen verzakt zijn of scheuren vertonen. In sommige gevallen zouden gasleidingen op knappen staan.

Onafhankelijk onderzoek wees onlangs uit dat er geen direct verband bestaat tussen de baggerwerkzaamheden en de schade aan de woningen. Toch stelt de provincie Overijssel 'uit coulance' een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar om de schade te herstellen. Vanavond werd daarover gesproken, in het bijzijn van een groot aantal gedupeerde bewoners.

"Hebben we überhaupt nog een toekomstperspectief?", vroeg Leonie Schonewille zich af. "Elke dag sta je er mee op en ga je er mee naar bed. Mama, wanneer mag ik weer in mijn eigen slaapkamer slapen?, vragen mijn kinderen."

Tranen met tuiten

Ook Roelien Olsman hield een emotioneel betoog in het Zwolse provinciehuis. "Soms kan ik spontaan in huilen uitbarsten als iemand vraagt hoe het met mijn woning gaat", zei ze. "De tranen met tuiten zijn vooral vaak uit boosheid. Er zijn problemen, maar er geeft niemand thuis. Ik ben ondernemer en als ondernemer is je huis ook je pensioen. We wonen in een schadegebied, maar hoeveel is mijn huis nog waard? Die onzekerheid knaagt aan je.

Harry Broekhuizen heeft een Belevingshuus aan het kanaal in Daarlerveen, waar kwetsbare jongeren worden opgevangen. "Kan dit huis nog wel veiligheid aan hen bieden?", vroeg Broekhuizen aan de leden van Provinciale Staten. "Er is een heel onzekere toekomst voor ons opvanghuis. Ons woongenot heeft er zwaar onder te lijden, de waarde van ons huis is gekelderd."

Adrenaline giert door mijn lijf

De Statenleden waren onder de indruk van de persoonlijke verhalen. "Ik denk dat er heel veel mensen zijn die geen idee hebben wat jullie overkomt", zei Fred Kerkhof van Partij voor de Toekomst.

Erik Veltmeijer van de PVV: "Ik ben sinds 2015 Statenlid, maar ik voel me voor dit dossier het meest verantwoordelijk. De adrenaline giert door mijn lijf."

De provincie belooft dat alle gedupeerden voor het einde van dit jaar horen wat ze aan schadevergoeding krijgen, zodat de herstelwerkzaamheden snel kunnen beginnen.