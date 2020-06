Opgestapte topman CrossFit verkoopt bedrijf na rel om racistische uitlatingen

Greg Glassman, oprichter van fitnessbedrijf CrossFit, heeft zijn bedrijf verkocht. Enkele weken geleden legde hij zijn functie als directeur al neer. Glassman raakte in opspraak vanwege racistische uitlatingen na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam.

Eric Roza, eigenaar van een CrossFit-sportschool en voormalig bestuurder van softwarebedrijf Oracle, neemt de zaak nu over. Financiële details over de transactie werden niet gegeven.

Een medewerker beklaagde zich na de door van Floyd over het feit dat CrossFit zweeg in de Black Lives Matter-beweging. Dat viel niet in goede aarde bij Glassman:"Je hebt het waanidee dat mensen denken dat jij het geweten van CrossFit bent. Je denkt dat je meer deugt dan wij, walgelijk", schreef hij.

En toen een onderzoeksinstituut op Twitter schreef dat racisme een publieke gezondheidscrisis is, antwoordde Glassman met 'Het is FLOYD-19', verwijzend naar covid-19. Ook zou hij in een Zoom-videomeeting met sportschoolhouders meerdere keren hebben gezegd dat hij 'niet rouwig was' om de dood van George Floyd. Later boden het bedrijf en Glassman publiekelijk excuses aan.

Verschillende sportscholen verbraken vervolgens de banden met het bedrijf, ook sportschoolhouder Arie Boomsma. "We hernieuwen onze samenwerking niet, totdat we het gevoel hebben dat we weer op een lijn zitten met de organisatie die deze sport vertegenwoordigt", liet het bedrijf van Boomsma eerder weten. De kwestie kostte CrossFit eerder al een lucratieve samenwerking met sportkledingmerk Reebok.

Nieuwe eigenaar Roza zegt het vertrouwen van iedereen weer te willen herwinnen.