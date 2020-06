Nieuwe Nederlandse fregatten komen een paar jaar later

De twee nieuwe fregatten voor de marine zijn jaren later klaar dan gedacht. Dat schrijft staatssecretaris van Defensie Visser aan de Tweede Kamer.

Eerder werd ervan uitgegaan dat het eerste schip in 2025 inzetbaar zou zijn, dat wordt 2028. Het tweede fregat is een jaar later klaar voor ingebruikname. De schepen komen later dan voorzien omdat de ontwerpfase langer duurt, schrijft de staatssecretaris.

Het gaat om twee M-fregatten (multipurpose) die worden vervangen omdat ze verouderd zijn en veel onderhoudskosten vergen. De schepen zijn vooral bedoeld voor het afweren en onschadelijk maken van onderzeeboten. "Waarbij de bestrijding zoveel mogelijk wordt uitgevoerd in de fase voordat een vijandelijke onderzeeboot een aanval kan inzetten", schrijft Visser.

Laser-wapen

De Nederlandse scheepsbouwer Damen gaat de fregatten bouwen, Thales Nederland levert het radar- en vuurleidingssysteem. Alles bij elkaar kost het project tussen de 1 en 2,5 miljard euro. Nederland trekt op met België, dat ook twee M-fregatten heeft besteld.

Het belangrijkste wapensysteem tegen onderzeeboten is een nieuw soort torpedo. Verder worden de schepen uitgerust met systemen om vijandelijke torpedo's te misleiden en te vernietigen. Ook wordt ruimte gereserveerd voor een High Energy Laser-wapen, dat nog in ontwikkeling is.