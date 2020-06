Rusland laat veroordeelde Jehovagetuige vervroegd vrij

De Jehova's Getuigen hebben bekendgemaakt dat een Russische rechtbank een Deens lid van de geloofsgemeenschap vervroegd heeft vrijgelaten.

Rusland beschouwt de Jehova's Getuigen sinds 2017 als een verboden extremistische groep. Al hun organisaties werden opgeheven.

Een maand later werd de Deen Dennis Christensen als eerste Jehovagetuige opgepakt, omdat hij in Rusland een gebedsbijeenkomst had geleid. Twee jaar later werd hij tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld.

Boete betalen

In ruil voor zijn vrijlating moet Christensen een boete van 5040 euro betalen. Een woordvoerder van de organisatie noemt het opleggen van een boete "gewetenloos". Hij omschrijft Christensen als een "vreedzame christen" die gebrandmerkt als crimineel met zijn leven verder moet.

Volgens het hoofdkwartier van de organisatie moeten er in Rusland nog 353 geloofsgenoten voor de rechter komen. 58 Jehovagetuigen zijn al tot een celstraf of huisarrest veroordeeld. Rusland telt naar schatting 175.000 Jehovagetuigen.

Godsdienstvrijheid

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschouwde Christensen als een gewetensgevangene die alleen is opgepakt omdat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrijheid van godsdienst.

Amnesty roept de Russische autoriteiten op de wetgeving te herzien en te garanderen dat deze niet wordt gebruikt om critici en mensen met afwijkende opvattingen de mond te snoeren.