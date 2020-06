Man uit Sneek verdacht van betrokkenheid bij tientallen oplichtingszaken

Een 23-jarige man uit Sneek die begin deze maand werd aangehouden wegens oplichting via internet, wordt er nu van verdacht nog veel meer slachtoffers te hebben gemaakt. Hij blijft de komende tijd vastzitten voor verder onderzoek.

De recherche deed al onderzoek naar veertig oplichtingszaken. Daar zijn er de afgelopen tijd nog tientallen bijgekomen, laat de politie weten.

Bankgegevens

De man kwam met een deel van zijn slachtoffers in contact via accounts op sociale media. Hij beloofde dat ze veel geld konden verdienen aan de handel met cryptogeld. Ze moesten via hem inleggen, maar de Fries had daar zogenaamd wel hun bankgegevens en bankpas voor nodig.

Vervolgens zagen de slachtoffers geld van hun rekening verdwijnen. Ze hebben aangifte gedaan, meldt Omrop Fryslân.

Ook zou de verdachte via Marktplaats spullen hebben verkocht, maar die nooit hebben geleverd.