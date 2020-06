FNV: lagere looneis in ruil voor meer baanzekerheid

De centrale looneis van 5 procent is van de baan, bevestigt vakbond FNV. In ruil voor een minder sterke salarisverhoging in sectoren waar het slecht gaat, zet de vakbond tijdens cao-onderhandelingen in op meer zekerheid voor werknemers.

In sectoren die goed draaien, blijft de eis overeind. Dan gaan het onder meer om pakketbezorging en de levensmiddelenindustrie. Voor vitale beroepen zoals de zorg wil de bond geen percentage, maar structureel 200 euro per maand meer. Mensen die het minst verdienen, krijgen er in verhouding dan meer bij.

"Uit de vorige crisis hebben we de les getrokken dat ongelijkheid en onzekerheid toenemen", zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij de FNV. Daarom wil de bond in sectoren waar het slecht gaat niet alleen maar loon matigen en afwachten. "In ruil daarvoor moeten er afspraken komen over perspectief. Meer zekerheid."

Verhouding vast en flex

Als het in een sector niet goed gaat, wil Boufangacha afspreken dat er op lange termijn meer vaste banen komen. "Je kan bijvoorbeeld in cao's afspreken dat de verhouding vast versus flex anders wordt." De arbeidsvoorwaardencoördinator wil ook afspraken maken over het type flexibele banen.

"In algemene zin begrijp ik dat het gesprek hier over gevoerd moet worden", reageert directeur Raymond Puts van werkgeversorganisatie AWVN, "maar het hangt ook af van de omstandigheden van een sector of bedrijf."

AWVN heeft eerder gezegd dat uitstel of afstel van loonsverhogingen mogelijk moeten zijn als het slecht gaat.