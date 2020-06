Dit gebeurt er allemaal achter de schermen bij coronapersconferenties

De persconferenties vergden veel voorbereiding vertelt Directeur Communicatie Nijhuis van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die moest regelen dat alles vlotjes verliep. "Daar ben je toch een hele tijd mee bezig, want er hangt veel vanaf. We hebben persconferenties gehad dat we ruim 7 miljoen kijkers hadden. Dat getal heb ik van tevoren nooit voor mogelijk gehouden."

Nijhuis vertelt dat er soms al dagen van tevoren werd nagedacht over de manier waarop de maatregelen gepresenteerd werden "zodat de boodschap zo goed mogelijk over het voetlicht komt". Dat ging niet altijd goed, zoals helemaal in het begin. Toen bekend was gemaakt dat er geen handen meer geschud mochten worden, gaf premier Rutte RIVM-directeur Van Dissel per ongeluk toch een hand. Om zich te herstellen met een: "Oeps, dat mag dus niet meer".

Een andere persconferentie die eruit sprong, was voor Nijhuis die waarop gezegd werd: over een uur moet alle horeca sluiten. 'Dat vond ik wel een hele heftige. Waarvan je echt voelt: er gebeurt iets heel bijzonders. Als je hier, in een zaal op het ministerie van Justitie, aankondigt dat buiten over een uur de restaurants dicht moeten, dat vond ik heel ingrijpend."

Irma Sluis

De persconferenties hebben er ook voor gezorgd dat gebarentolk Irma Sluis een Bekende Nederlander is geworden. Iedereen kent door haar het gebaar voor 'hamsteren'. Tijdens de laatste persconferenties liet ze zich op een gegeven moment vervangen, omdat de sessies te lang duurden en te vermoeiend waren. En daar ging het dan weer dagen over.

Waar dat in het buitenland al heel normaal was, was Nederland nog niet gewend aan de inzet van een gebarentolk. Nijhuis zegt dat er naar kritiek van doven en slechthorenden is geluisterd. "Want ja, het is een crisissituatie. De maatregelen zijn voor iedereen van belang, ook voor die mensen die het gesproken woord niet tot zich kunnen nemen."

En nu willen we ook in Nederland niet meer zonder. De Tweede Kamer vindt dat er in de wet moet komen te staan dat er in crisissituaties altijd een 'Irma Sluis' moet worden ingeschakeld.