Stichting tegen gemeenten: haal giftige rubberkorrels van kunstgras af

Verontruste burgers willen dat gemeenten in actie komen tegen rubberkorrels op kunstgrasvelden. Ze hebben handhavingsverzoeken ingediend bij tien gemeenten, waaronder Leeuwarden en Almere, bevestigt hun advocaat berichtgeving hierover in Trouw.

De burgers hebben zich verenigd in de stichting 'Kom van dat gras af'. De rubberkorrels, gemaakt van autobanden, bevatten diverse giftige stoffen, zoals de zware metalen zink en kobalt. De stichting wil dat de korrels verdwijnen van alle 2000 kunstgrasvelden in Nederland.

Volgens advocaat Rogier Hörchner beperkt het gezondheidsrisico zich niet tot de kunstgrasvelden zelf. "Iedereen die een kind heeft op voetbal weet dat die korrels overal terecht komen."

Tientallen autobanden per veld

Per jaar moeten per veld vijftig tot negentig vermalen autobanden aan korrels aangevuld worden, zei advocaat Hörchner in het NOS Radio 1 Journaal. De stichting heeft nu op 23 locaties in tien gemeenten vastgesteld dat de rubberkorrels buiten het veld terechtkomen.

Vorig jaar werd in Enschede een beheerder van kunstgrasvelden veroordeeld tot een boete wegens het niet voorkomen van verspreiding van rubberkorrels. De korrels lagen tot op 15 meter afstand van het veld.