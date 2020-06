Burgemeester Weert dient ontslag in na onduidelijkheid over subsidies

Jos Heijmans heeft zijn ontslag ingediend als burgemeester van Weert. De gemeenteraad zegde begin deze maand het vertrouwen in hem op omdat hij niet transparant zou zijn geweest over gegeven subsidies.

Uit onderzoek bleek onder meer dat Heijmans 23.000 euro toekende aan jongerenstichting International Award for Young People, waarvan hij zelf voorzitter was. Daar informeerde hij zijn collega's in het college van Weert niet over en ook de gemeenteraad wist het niet.

De coalitiepartijen verwijten Heijmans een gebrek aan transparantie. Ook vinden ze dat hij als burgemeester de hoeder is van integriteit. Hij zou moeten voorkomen dat anderen over de schreef gaan en ze rekenen het hem zwaar aan dat juist hij herhaaldelijk zijn boekje te buiten ging.

'Teleurstellende politieke vertaling'

Heijmans zegt erg teleurgesteld te zijn door de opstelling van de gemeenteraad. "Vanaf de opdracht begin februari 2020 heb ik in volle overtuiging en vertrouwen in een positieve uitkomst, meegewerkt aan dit onderzoek. De politieke vertaling van de uitkomst was echter zeer teleurstellend. Alles overwegend is dit voor mij aanleiding, met verschrikkelijk veel pijn in mijn hart, de eer aan mezelf te houden en afscheid te nemen als burgemeester van Weert", schrijft Heijmans vandaag in een verklaring op Facebook.

Heijmans stopt per 1 oktober, meldt 1Limburg. De ontslagbrief is vorige week donderdag verstuurd aan koning Willem-Alexander. Heijmans liet eerder al weten niet terug te keren als burgemeester van Weert. Hij had zich in mei al ziek gemeld. Sinds 16 mei is er een waarnemer burgemeester in Weert.