Hoorn wil met inwoners in gesprek over racisme en JP Coen

Het gemeentebestuur van Hoorn wil een "breed stadsgesprek" over onder meer het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen en de Black Lives Matter-beweging. Eind vorige week was het onrustig in de stad rondom het standbeeld van VOC-kopstuk JP Coen. De gemeente is geschrokken van het geweld dat door sommige betogers werd gebruikt.

Vrijdag waren er protesten tegen het beeld dat op het plein de Roode Steen staat. Tegenstanders vinden dat Coen ten onrechte wordt vereerd als held. "Coen bracht ons veel welvaart, maar was ook zeer ruw in de omgang met de bevolking", zei een demonstrant. "Hij vermoordde duizenden mensen. Daar moet je niet voor applaudisseren of achteraan lopen." Voorstanders zeiden juist te willen opkomen voor "onze cultuur, tradities en erfgoed".

Na de betogingen werd het onrustig in de stad. Er werden mensen aangehouden die naar het standbeeld wilden gaan, terwijl dat vooraf was verboden. Demonstranten gooiden met terrasmeubilair en stenen, en er werden agenten en politiepaarden aangevallen. Een journalist van de Telegraaf werd mishandeld.

Alle geluiden

Volgens de gemeente werd de demonstratie door sommigen misbruikt. "Dat had helemaal niets te maken met de vrijheid van meningsuiting. Het is simpelweg onacceptabel, asociaal gedrag."

De toon van het debat is volgens het bestuur niet goed. "Wat ons zorgen baart, is dat een verschil van mening te vaak uitmondt in een ordinaire scheldpartij of erger."

De gemeente benadrukt dat de discussie over JP Coen wel gevoerd mag worden. "Keer op keer. Ook dat hoort bij een vrije en democratische samenleving." Het is volgens de gemeente de bedoeling dat er ook wordt gesproken over ongelijke kansen, black lives matter, racisme, discriminatie en gevoelens van uitsluiting. "In Hoorn is iedereen gelijk en telt iedereen mee. Wij willen een open en breed stadsgesprek organiseren, waarin alle geluiden op tafel komen."

De gemeente denkt nog na over een goede vorm voor het gesprek. Iedereen die er ideeën over heeft, mag die delen. Na de zomer moet er meer duidelijkheid over komen, meldt NH Nieuws.