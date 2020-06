Wekdienst 24/6: Laatste coronapersconferentie • Rutte in gesprek over racisme

Wat heb je gemist?

Vanaf 1 september kan er onder voorwaarden weer publiek worden toegelaten bij wedstrijden in het betaald voetbal. De anderhalvemeterregel moet niet alleen gelden in de stadions, maar ook bij in- en uitgangen. En spreekkoren zijn taboe vanwege het risico op de verspreiding van het coronavirus.

Dit staat in een advies van het Outbreak Management Team waarover De Telegraaf schrijft. Het kabinet beslist later vandaag of het dat advies overneemt. De nieuwe competitie in het betaald voetbal begint 11 september.

Ander nieuws uit de nacht:

Rechter verplicht president Brazilië om mondkapje te dragen: een Braziliaanse rechter heeft bepaald dat president Bolsonaro in de hoofdstad Brasilia in het openbaar altijd een mondkapje moet dragen. Als hij dat niet doet kan hij een boete tegemoet zien van zo'n 380 euro per overtreding.

'COA plaatste gegevens van slachtoffers mensenhandel online': het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft vorige week per ongeluk de persoonsgegevens van honderden slachtoffers van mensenhandel online gezet. Het gaat om namen, geboortedata, telefoonnummers en kentekens, meldt NRC.

Charleston haalt standbeeld voorvechter slavernij weg: de Amerikaanse stad Charleston verwijdert het standbeeld van oud-vicepresident en uitgesproken voorstander van slavernij John Calhoun. Hij was vicepresident tussen 1825 en 1832, minister van Defensie en senator namens South Carolina.

En dan nog even dit:

Voor het eerst heeft Eloise van Oranje, de oudste dochter van prins Constantijn en zijn vrouw Laurentien, een interview gegeven aan het . Ze is het nichtje van prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. "Ik denk dat best veel mensen het leuk vinden om te zien dat ik ook gewoon een normaal meisje ben", zei ze tegen het Jeugdjournaal.

De 17-jarige gravin is heel actief op Instagram: