Groep jongeren misdraagt zich in Helmond

We zijn op dit moment in #Helmond volop bezig met een groep van 100/150 jongeren die zich ernstig misdragen op straat. In de omgeving van de Heistraat is met stenen gegooid en vuurwerk afgestoken. We hebben inmiddels twee aanhoudingen verricht.