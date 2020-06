Enthousiasme over loslaten van maximum bezoekers: 'Perspectief voor sector'

Theaters en evenementenhallen reageren verheugd op de voorgenomen opheffing van de beperking op het aantal personen bij bijeenkomsten vanaf 1 juli. "Als dit klopt, is dat een hele goede stap op de weg terug", zegt directeur Jolanda Jansen van het Rotterdamse Ahoy.

In eerste instantie waren vanaf 1 juli uiterlijk honderd personen weer welkom op bijeenkomsten, in plaats van de huidige dertig. Maar Haagse bronnen zeggen dat het kabinet heeft besloten die restrictie te schrappen als er anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden kan worden en er vooraf een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden.

Perspectief voor sector

Ook het Amsterdamse theater DeLaMar is blij met de onverwachte, extra versoepeling. Het theater had al een plan klaarliggen voor opschaling vanaf 1 september. "Dat kan nu worden vervroegd", zegt een woordvoerder. Het theater kan straks in een zaal 250 bezoekers kwijt en in een andere zaal 160 mensen. "Er is alleen nog een kleine uitdaging als het gaat om bezoekersstromen. We gaan waarschijnlijk met kleuren werken."

Ahoy-directeur Jansen denkt straks in de grote zaal van de evenementenhal bij concerten weer 2500 mensen te kunnen verwelkomen. Dat is nog altijd aanzienlijk minder dan de maximale capaciteit van 15.000 bezoekers. "Dus het is financieel nog niet de oplossing. Het wordt pas rendabel bij de helft, of driekwart van de capaciteit. Maar het is een substantiële stap die de sector weer perspectief biedt."