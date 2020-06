'Volop handel in persoonlijke gegevens 50-plussers voor WhatsApp-fraude'

Criminelen handelen volop in persoonlijke gegevens van 50-plussers, bedoeld om mensen op te lichten via WhatsApp-fraude. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens RTL is een flink deel van de gegevens afkomstig uit callcenters, en worden die door de criminelen aangevuld met bijvoorbeeld informatie over kinderen of activiteit op sociale media.

De informatie wordt op criminele fora en in chatgroepen aangeboden aan WhatsApp-fraudeurs, die via de chatdienst een bekende imiteren en zo om geld vragen. Meestal wordt er gevraagd snel het geld over te maken, omdat er zogenaamd sprake is van een noodsituatie. Hoe meer de fraudeur weet over een doelwit, hoe groter de kans dat de oplichting slaagt.

De Fraudehelpdesk ziet steeds vaker WhatsApp-fraude: