Hoge Raad verlaagt straf Michael P., die Anne Faber doodde, met vier maanden

P. sloeg toe bij Den Dolder

Michael P. werd op 17 juli 2018 door de rechtbank Midden-Nederland tot 28 jaar en tbs veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Vorig jaar werd dat vonnis in hoger beroep door het gerechtshof in Arnhem bevestigd. P. en zijn advocaten gingen daarop tegen de uitspraak in cassatie.

Faber verdween in september 2017 tijdens een fietstocht in de buurt van Den Dolder, waar P. vastzat voor zedendelicten en waar hij werd behandeld. Tijdens een verlof sloeg hij toe. Het lichaam van Faber werd twee weken later op zijn aanwijzingen door de politie gevonden.

In mei adviseerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad dat de veroordeling van P. in stand kan blijven. Wel ging hij mee in de cassatieklacht van de verdediging dat niet voldoende is gemotiveerd waarom de hardhandige arrestatie van P. niet is meegewogen in de strafmaat.

Geweld gebruikt

Bij de aanhouding van Michael P. is er gedreigd met geweld en geweld gebruikt. Verder is hem toen niet verteld dat hij het recht had om te zwijgen. Het gerechtshof stelde eerder vast dat daarmee de rechten van P. zijn geschonden en dat dit een onherstelbaar vormverzuim is. Maar het hof verbond aan deze conclusie geen gevolgen voor de strafoplegging, bijvoorbeeld door P. een lagere straf te geven.

De advocaat-generaal vond dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom dat niet is gebeurd en adviseerde daarom de uitspraak op het punt van de strafoplegging te vernietigen en opnieuw te laten beoordelen.