Rutte ontvangt Black Lives Matter-betogers op Catshuis

Premier Rutte ontvangt morgen op het Catshuis betogers tegen racisme en anderen die bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover. Hij wil praten over hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier kan worden gevoerd en wat hiervoor nodig is.

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de Black Lives Matter-demonstraties van de afgelopen weken. Ook in Nederland kwamen hier duizenden mensen op af.

Eerder deze maand ontving de premier jongeren in de officiële ambtswoning in Den Haag. Hij vroeg ze naar hun ideeën voor de aanpak van de coronacrisis.