Duitse politie doet invallen bij neonazigroepering

De Duitse politie heeft in vier deelstaten invallen gedaan bij leden van de extreemrechtse groepering Nordadler (noordse adelaar). Minister Seehofer van Binnenlandse Zaken heeft de groep vanochtend vroeg verboden. Niet duidelijk is of er mensen zijn gearresteerd of spullen in beslag zijn genomen.

De groep was vooral online actief en verspreidde extreemrechtse ideologieën en antisemitisme via sociale mediakanalen als Telegram, Instagram en Discord. Ook werden via deze kanalen nieuwe leden geworven en extremistische aanslagen goedgekeurd, zoals de aanslag bij een synagoge in Halle vorig jaar. Daarbij vielen twee doden. De leden van Nordadler beschouwen zichzelf als aanhangers van nazileider Adolf Hitler.

De invallen maken deel uit van een grootscheepse operatie tegen extreemrechts in Duitsland. Eerder dit jaar verbood Seehofer de neonazigroeperingen Combat 18 en United German Peoples and Tribes.