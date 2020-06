'Deel zorgpersoneel wil ander beroep vanwege gebrek aan waardering'

Een groot deel van het zorgpersoneel denkt na over een andere baan. De reden is het gebrek aan waardering in de politiek. Dat zegt zorgvakbond NU'91 op basis van een ledenpeiling. Daar deden 3000 van de 40.000 leden aan mee. 39 procent zei over stoppen na te denken.

NU'91-voorzitter Stella Salden vindt de uitkomst schokkend. "Ze zijn terecht boos", zegt ze. Het gaat volgens haar niet alleen om een hoger salaris of een bonus. De zorgmedewerkers willen dat de politiek hen serieus neemt, dat er naar ze wordt geluisterd en dat zijzelf mogen meebeslissen over hun vak.

De Tweede Kamer stemt vandaag opnieuw over een motie van de SP en de PvdA om de waardering voor zorgmedewerkers tot uiting te brengen in een hoger salaris. Twee keer eerder haalde de motie het niet, omdat er precies evenveel Kamerleden voor als tegen stemden.

Dat leidt tot frustratie onder zorgprofessionals, zegt Salden. "Aan het begin van de coronacrisis werden ze nog bestempeld als de helden van de zorg. Er werd massaal voor ze geapplaudisseerd, ook door politici, maar momenteel voelen zij die waardering niet meer."