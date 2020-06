Lokale coronabrandhaarden in het buitenland: hoe worden ze aangepakt?

Dat lokale brandhaarden de trend zijn is ook in Nederland duidelijk. Gisteren voorspelde een RIVM-modelleur dat er hier minder kans is op een landelijke tweede golf, dan op kleinere uitbraken in lokale clusters. Hij zei tegen het AD dat de monitoring en bron- en contactonderzoek van de GGD's er nu op gericht is om nieuwe uitbraken uit te trappen voordat ze zich kunnen verspreiden.

Ook wordt er een lokale lockdown overwogen in Anglesey, een kleine plaats in het noordwesten van Wales, nu blijkt dat 158 medewerkers van een kippenvleesfabriek besmet zijn geraakt. De fabriek is stilgelegd en aan alle werknemers is gevraagd om 14 dagen lang in quarantaine te gaan.

Over een week zouden de scholen weer opengaan, maar die blijven op last van de gemeente dicht. In heel Wales worden de reisbeperkingen per 6 juli versoepeld, maar in Anglesey blijft de maatregel wellicht nog van kracht, waarschuwt de Welsh regering.

Meer lokale maatregelen

Het is voor het eerst tijdens de versoepeling in het Verenigde Koninkrijk dat lokaal bestuur afwijkende maatregelen neemt. "Dat hebben we niet eerder gezien in Engeland, Schotland of Wales," zegt Michael Woods, professor sociale geografie aan de universiteit van Aberystwyth.

"Anglesey was een van de minst getroffen gebieden in het Verenigde Koninkrijk, tot nu. Deze brandhaard verandert de situatie helemaal," voegt Woods toe. "Mensen op het platteland van Wales zijn bang dat ze alsnog met grote uitbraken te maken krijgen. Daarom zullen we steeds meer lokale maatregelen zien, om de lokale clusters te isoleren."