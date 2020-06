Winkeliers: 'Respecteer de coronaregels, kom niet shoppen voor de lol'

Klanten houden zich steeds minder aan de coronaregels in winkels, zeggen winkeliers. Ze houden geen anderhalve meter afstand of ze komen met het hele gezin binnen om te 'funshoppen'. En als winkelpersoneel de klanten wijst op de regels, levert dat felle discussies en in sommige gevallen zelfs agressie op.

Detailhandel Nederland vraagt daarom om de regels te respecteren. "Uiteraard zijn we blij dat er gewinkeld kan worden, maar funshoppen is nog echt niet aan de orde. We willen wel dat mensen met een veilig en prettig gevoel kunnen winkelen", zegt adjunct-directeur Bert van Steeg.

De brancheorganisatie heeft een enquête gehouden onder ruim 300 leden. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de winkeliers meer discussies ziet door de coronaregels. Een op de tien winkeleigenaren zegt ook meer agressie van klanten te ondervinden. In sommige gevallen gaat het ook om discussies of agressie tussen klanten.

"De winkelier heeft gastvrijheid hoog in het vaandel", zegt Van Steeg. "Om steeds meer als een soort politieagent te moeten optreden past daar niet bij en doet afbreuk aan de sfeer die men probeert te creëren."

Contant betalen

Vrijdag gaf de horeca aan dat ze niet meer achter de anderhalvemeterregel voor terrassen staan. Er zou geen draagvlak zijn onder consumenten en ondernemers. Dat gebrek aan draagvlak onder consumenten speelt dus voor een deel ook in de winkelstraat. Maar de winkeliers zelf staan nog wel grotendeels achter de afspraken.

"Die zijn goed geïmplementeerd", zegt Van Steeg. Hij benadrukt dat winkelbedrijven veel geïnvesteerd hebben om aan de protocollen te voldoen. "Winkeliers vinden het belangrijk vast te houden aan de huidige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan."

Toch zijn er wel een paar regels waarbij de teugels iets gevierd kunnen worden, volgens Detailhandel Nederland. Steeds meer winkels laten klanten zelf hun mandje of winkelkar schoonmaken. En ook contant betalen wordt niet meer ontmoedigd.