Johan Derksen: Akwasi-uitspraak was verkeerde grap, maar ik maak geen excuses

Johan Derksen gaat geen excuses aanbieden voor zijn uitspraken over rapper Akwasi. Dat zei hij vanavond aan het begin van de uitzending van Veronica Inside, het televisieprogramma waar hij vaste analist is.

"Ik kan Nederland uit de droom helpen: ik ga geen excuses aanbieden, trek geen boetekleed aan en ga niet door het stof", zei hij.

In het voetbalprogramma werd vorige week maandag gepraat over de anti-racismedemonstraties in Nederland. Toen er later in het programma een foto van een demonstrant verkleed als Zwarte Piet werd getoond, zei Derksen: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?"

Die opmerking leidde tot veel ophef. Adverteerders van het programma trokken zich terug en spelers van het Nederlands elftal voor mannen, vrouwen en Jong Oranje brachten een statement naar buiten waarin zij zeiden zich niet meer te laten interviewen door het programma.

'Verkeerde grap'

Derksen noemde zijn opmerking vanavond, in een uitzending die geheel in het teken stond van racisme, "een verkeerde grap". "Ik ben afgelopen week opgehangen. Dat geeft niet, want ik had het verdiend."

Maar van excuses komt het dus niet. "Ik heb het idee dat ik me altijd heel fatsoenlijk gedraag ten opzichte van alle rassen. Ik heb niet het gevoel dat ik zwarte mensen ooit gekwetst heb."

Juriste Natacha Harlequin, ook te gast in het programma, riep Derksen op om meer empathie te tonen. Ze kreeg bijval van een andere gast, Dries Boussatta, oud-voetballer met Marokkaanse ouders. "We moeten erkennen dat er een probleem is, dat is de eerste stap."

'Politiek corrrect en laf'

Over de boycot van het Nederlands elftal zei Derksen zich niet druk te maken. "Dat neem ik niet serieus. Dat zijn dezelfde jongens die straks in Qatar het Wilhelmus staan te zingen."

Qatar organiseert het WK voetbal van 2022. De bouwers van de stadions hebben volgens Amnesty International zeven maanden gewerkt zonder daarvoor betaald te krijgen.

Het afhaken van adverteerders van Veronica Inside noemde Derksen "politiek correct en laf".