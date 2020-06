'Maurice de Hond dwingt ons virologen en epidemiologen scherp te blijven'

Toch kunnen we volgens Goudsmit vaststellen dat het bewijs voor een aantal conclusies van de opiniepeiler flink is gegroeid. Bijvoorbeeld dat besmettingen vooral binnen gebeuren. Dat goed ventileren van belang is in gebouwen of vliegtuigen. En dat super spread events een grote rol spelen.

"Het zou ook best kunnen dat er meer aerosol-besmettingen zijn dan we dachten. Al die punten heeft Maurice vroeg geprobeerd op de agenda te zetten. En ik vind dat hij daar soms te weinig credit voor krijgt", zegt de hoogleraar.

RIVM in gesprek met De Hond

Dat gevoel heeft De Hond zelf ook. Het frustreert hem dat hij naar eigen zeggen niet vaker de kans krijgt het debat aan te gaan op radio en tv. Maar er staat deze week wel een afspraak met het RIVM gepland. "Dat wordt een inhoudelijk gesprek op zijn verzoek", zegt een woordvoerder.

Op een podium op het Malieveld zou De Hond zijn kritiek tegen de instanties nog eens uiteenzetten. Dat ging dus niet door, omdat er te veel mensen op af zouden komen om afstand te kunnen houden. Dat argument van de veiligheidsregio gaat er bij de data-analist niet in.

"Buiten anderhalve meter afstand houden is hetzelfde als een vrouw van 80 die voorbehoedsmiddelen gebruikt om niet zwanger te worden."

Die anderhalve meter is in de open lucht geen heilig getal, zeggen ook epidemiologen. Hoe zonniger het weer is en hoe meer wind er staat, des te kleiner de kans op besmetting. Maar dat betekent niet automatisch dat een demonstratie met duizenden deelnemers zonder risico is, zegt epidemioloog Rosendaal.