Versterkte dijk tussen Lelystad en Enkhuizen na drie jaar heropend

De versterkte Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is heropend. De dijk voldeed niet meer aan alle veiligheidseisen. Aan de versteviging is bijna drie jaar gewerkt.

De dijk houdt het water van het IJsselmeer en Markermeer in toom en beschermt de provincies eromheen tegen hoogwater.

De 26 kilometer lange dijk was aan een nieuwe keilaag toe. Ook werd de dijk versterkt met zandige oevers. "Dat zijn heel grote pakketten zand die tegen de dijk worden gelegd om op die manier de dijk sterk te houden", zegt Marieke Werkman van Rijkswaterstaat tegen Omroep Flevoland.

Vegetatie

De zandplaten zijn zo'n 150 meter breed. Daarvan ligt zo'n 70 meter boven water, de rest loopt schuin af onder water. Op de zandplaat kan vegetatie groeien. Ook onder water zal meer leven ontstaan. De plaat trekt broedvogels, mosselen, slakken en insecten aan. Ondertussen houdt hij de golfslag tegen. Zo beschermt het zand de dijk.

Het is voor het eerst dat deze techniek is gebruikt in een zoetwatergebied zonder getij. "De dijk kan nu weer stormen aan die eens in de 10.000 jaar voorkomen", zegt Werkman.