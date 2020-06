Giftige stof gevonden in Zeeuwse mosselen en oesters

Op meerdere mossel- en oesterpercelen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer is de giftige stof tetrodotoxine (TTX) gevonden. Schelpdieren van die percelen mogen voorlopig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet verhandeld worden. Mosselen en oesters van omliggende percelen moeten eerst getest worden voordat ze in de handel komen.

De maatregelen gelden sinds eind vorige week en zijn voor onbepaalde tijd, meldt Omroep Zeeland. Pas als uit controles blijkt dat er niet langer TTX in de schelpdieren zit, worden de maatregelen opgeheven. Volgens de NVWA is de kans klein dat er op dit moment besmette schelpdieren in de winkels liggen.

In 2016 ook al

In juni 2016 had vooral de mosselsector veel last van TTX. De maatregelen duurden destijds een maand. De mosselsector schatte de schade op 10 miljoen euro.

TTX is een zeer gevaarlijke stof, die blijvende zenuwschade kan veroorzaken. Volgens de NVWA kan een volwassene van 70 kilo ernstig ziek worden door het eten van 400 gram giftige mosselen.