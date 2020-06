Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden

Nederlandse boeren mogen ook de komende twee jaar meer mest uitrijden dan veel van hun Europese collega's. De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met verlenging van de zogeheten derogatie (toestemming om af te wijken van de norm). Wel moeten de boeren aan extra voorwaarden voldoen.

Volgens Europese regels mogen boeren niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare grond. Voor Nederlandse boeren geldt echter een hogere limiet, net als voor hun collega's uit Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Die uitzonderingspositie is het gevolg van ons gematigde klimaat en de hoge opbrengst van het grasland.

250 kilo

Nederlandse boeren mogen daarom 230 kilo (op de zandgronden) tot 250 kilo stikstof (in de rest van het land) uitrijden. Wel moeten ze minstens 80 procent grasland hebben. Grasland neemt de mest beter op dan land waarop bijvoorbeeld maïs wordt verbouwd.

In de aanvullende voorwaarden staat nu dat mest uitrijden met een zogeheten sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen nog mag als het niet warmer is dan 20 graden. Ook het gebruik van drijfmest, met veel gier, wordt beperkt. Zo moet de uitstoot van ammoniak worden teruggedrongen.

Schouten is blij

Minister Schouten van Landbouw is blij dat de uitzonderingspositie voor de Nederlandse boeren wordt verlengd. "Het is goed nieuws voor boeren dat zij tot 2022 dezelfde hoeveelheid mest uit mogen rijden als in de afgelopen twee jaar. Ook de waterkwaliteit profiteert van dit besluit."

Ook landbouworganisatie LTO noemt het "een belangrijk besluit", maar is wel kritisch op de aanvullende voorwaarden. "Met deze aanvullingen worden de werkzaamheden weer meer door externe factoren bepaald. Hierdoor wordt het uitvoeren van het werk minder flexibel."

Ongeveer 19.000 boerenbedrijven maken gebruik van de derogatieregeling. Het besluit over verlenging van de regeling komt voor veel boeren wel laat: het mestseizoen loopt van februari tot en met juni.