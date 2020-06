'Unieke' nieuwe archeologische vondst van schachten nabij Stonehenge

Archeologen hebben een enorme cirkel met vijf meter diepe schachten van 4500 jaar oud gevonden. De vondst, vlak bij Stonehenge, het prehistorische monument in Zuidwest-Engeland, wordt beschreven als verbazingwekkend en uniek.

De twintig schachten hebben een diameter van tien meter en zijn verspreid over een cirkel van twee kilometer rond de Durrington Walls, een ander prehistorisch monument in de buurt van Stonehenge. De schachten lijken volgens de archeologen bedoeld als een soort grens die mensen naar het heilige gebied van de Durrington Walls moest leiden, of juist moest waarschuwen om weg te blijven.

"Dit is een ongekende en belangrijke vondst", zegt hoogleraar archeologie Vincent Gaffney, een van de leiders van het project, tegen The Guardian. "Onderzoekers van Stonehenge en het landschap daaromheen zijn verbaasd over de grootte van het bouwwerk en het feit dat het nog niet was ontdekt."

Telsysteem

Wat deze vondst ook uniek maakt, is dat duidelijk wordt dat de mensen een systeem hadden om te tellen, zegt Gaffney. De schachten zijn zo precies gepositioneerd dat de locatie alleen bepaald kon worden door het tellen van honderden stappen.

Waar Stonehenge een duidelijke link heeft met de vier seizoenen en de zonnewende, zijn de schachten volgens de archeoloog een "enorm kosmologisch statement" dat in de aarde aangebracht moest worden.

De schachten zijn gevonden met moderne archeologische technieken als 'geofysische prospectie' (de samenstelling van grond meten zonder te graven), bodemradar en 'magnetometrie' (magnetische velden opmeten om holtes op te sporen). "Daardoor kunnen we dingen zien die we nooit hadden kunnen vinden met standaard archeologie", zegt Gaffney.

"Deze vondst geeft ons meer inzicht in het verleden en toont een samenleving die complexer was dan we dachten", zegt archeoloog Richard Bates tegen de BBC. "Deze geavanceerde gebruiken laten zien dat mensen zo één waren met de natuur, dat kunnen we ons nu amper voorstellen."