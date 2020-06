Inbrekers mishandelen ouder echtpaar in Amsterdam

Zondagnacht zijn twee bewoners van een woning in de Beemsterstraat in Amsterdam ernstig mishandeld door inbrekers. De oudere man en vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De insluipers zijn vermoedelijk via de achterkant van het huis binnengekomen terwijl de bewoners lagen te slapen, meldt NH Nieuws. Het echtpaar hoorde gerommel en overliep de inbrekers. Daarop ontstond een worsteling.

Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. De inbrekers verlieten het huis via de garage en zijn in onbekende richting gevlucht. De politie heeft nog tevergeefs met een helikopter gezocht naar de daders, schrijft AT5.