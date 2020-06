Reading is minuut stil voor slachtoffers van aanslag met mes

Er is een 25-jarige verdachte opgepakt, volgens Britse media gaat het om een Libië geboren man genaamd Khairi Saadallah. De verdachte handelde alleen, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met een mes viel hij 's avonds de mensen in het park aan, vanwege de coronacrisis is dit een populaire plek om af te spreken.

Een van de slachtoffers is een in de VS geboren man van 39 jaar, melden Amerikaanse media. Joe Ritchie-Bennet woonde de laatste 15 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Britse leraar James Furlong (36) is genoemd als een van de doden.

Saadallah stond sinds vorig jaar op de radar bij Britse inlichtingendiensten, meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron bij veiligheidsdiensten. De verdachte zou met extremistische motieven plannen hebben gemaakt om het land uit te reizen. Uiteindelijk heeft hij dit plan volgens de bron niet uitgevoerd.