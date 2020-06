Opnieuw twee nertsenfokkerijen besmet met coronavirus in Brabant

In Brabant is opnieuw bij twee nertsenfokkerijen een besmetting met het coronavirus vastgesteld, meldt Omroep Brabant. De bedrijven liggen in de gemeente Gemert-Bakel. Eén bedrijf zit in het dorp De Mortel, het andere in Gemert.

Het bedrijf in Gemert is volgens het Eindhovens Dagblad van de grootste nertsenhouder van Nederland. Beide bedrijven worden vandaag nog geruimd, zo meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In Nederland is nu bij zeventien nertsfokkerijen een besmetting met het coronavirus vastgesteld, vijftien in Brabant en twee in Limburg.